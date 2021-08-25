СМИ: Талибы перестали пускать афганцев к аэропорту Кабула

Талибы (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ) прекратили пропускать афганцев к аэропорту Кабула. Об этом сообщает "Аль-Джазира".

По данным телеканала, талибы установили КПП в пяти километрах от северного въезда в аэропорт и еще на одном направлении к нему. Они пропускают только граждан стран НАТО либо афганцев, у которых уже есть виза или приглашение от властей западных стран.

Как отмечает телеканал, среди населения начинается паника.

Ранее талибы предупреждали, что перестанут пропускать граждан к аэропорту, мотивировав это тем, что на подступах к нему и так скопилось много людей.