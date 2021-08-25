Сорок детективов расследуют случай массового отравления в Германии

В Германии полиция расследует случай массового отравления в Техническом университете Дармштадта. В результате инцидента пострадали семь человек, один из них был госпитализирован в критическом состоянии. Как заявили в прокуратуре, расследование идет полным ходом, для чего задействована команда из 40 детективов.

По данным следователей, опасное вещество находилось в пакетах с молоком и бутылках с водой на кухне одного из корпусов университетского городка. Эксперты уже установили, что это было за вещество, но полиция не раскрывает эти сведения. Как сообщают местные СМИ, отравленные продукты удалось легко вычислить благодаря едкому запаху, который от них исходил. Также отмечается, что отравление не могло быть случайным, прокуратура завела дело по статье "покушение на убийство". Мотивы преступника и его личность пока не установлены. Следователи предполагают, что он мог проникнуть в университетский городок на минувших выходных. Полиция обыскала все здания кампуса, но пока ничего подозрительного не обнаружила.