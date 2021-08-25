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25.08.2021 16:04
Рубрика: Власть

Сотрудникам СК увеличат отпуск за службу в Росгвардии

Текст: Владислав Куликов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, дающий возможность сотрудникам СК России получать дополнительные дни к отпуску, если до поступления на службу в ведомство они какое-то время служили в Росгвардии.

Фото: Пресс-служба Росгвардии
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"Сотрудники Следственного комитета, ранее служившие в Росгвардии, получат возможность увеличить отпуск: стаж службы в органах ФСВНГ будет включен в выслугу лет, исчисляемую при предоставлении сотрудникам СК России дополнительного отпуска", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что законопроект направлен на совершенствование правового регулирования вопросов прохождения службы в Следственном комитете, повышает социальные гарантии опытным и квалифицированным кадрам.

"Напомню, согласно закону сотрудникам Следственного комитета предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней без учета времени следования к месту проведения отпуска и обратно. Кроме того, предусмотрен дополнительный отпуск за выслугу лет. При выслуге 10 лет дополнительный отпуск составит 5 календарных дней. При выслуге 15 лет - 10 календарных дней. При выслуге 20 лет - 15 календарных дней", - пояснил Владимир Груздев.

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