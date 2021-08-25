Стало известно, каким будет iPhone 13. Фото

В интернет утекли первые снимки аксессуаров для еще не анонсированного iPhone 13. На них можно увидеть некоторые особенности, которыми будет обладать новинка.Так, на фотографии упаковки защитного стекла для iPhone 13 видно, что девайс получит уменьшенную "челку". Правда, на саму форму стекла это никак не повлияет.

Кроме того, создатели аксессуара изобразили iPhone 13 в стиле предшественника - с плоскими, а не закругленными гранями.

iPhone 13 / Pro tempered glass exposure - the notch is really small. The company will officially release the iPhone 13 series in September https://t.co/FQ5fKmYqm2 — Giz China (@Gizchina) August 24, 2021

Еще одна возможная особенность iPhone 13 - встроенный в переднюю панель датчик отпечатка пальца. По данным GizChina, дактилоскопический сканер получат только топовые модели.