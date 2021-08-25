Стало известно о серийном производстве ракеты "Изделие 305Э"

Новейшую ракету "Изделие 305Э" для боевых вертолетов начали выпускать серийно. Ракета, в зависимости от требований и поставленных задач, может оснащаться разными боевыми частями. Она в состоянии уничтожать все цели на поле боя.

Об этом в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщил ТАСС Валерий Кашин, генеральный конструктор Конструкторского бюро машиностроения, которое и разрабатывает "Изделие 305Э". Новейшая ракета дополнит линейку управляемых ракет семейства 9М120-1 "Атака", которыми уже вооружены подразделения Вооруженных сил РФ.

Ракета, а она является модульной и может оснащаться необходимыми боевыми частями, может уничтожать как инженерные сооружения, так и основные танки. "Изделие 305Э" адаптировано к новейшим российским вертолетам - Ми-28НМ и Ка-52М, хотя есть возможность применять ее и на других винтокрылых машинах.

"РГ" уже писала о том, что новая многофункциональная ракета может наводиться на цель по внешним целеуказаниям. Скорость ее полета - 230 метров в секунду. Тип боевой части - осколочно-фугасная, масса - 105 килограммов, а боеголовка весит 25 килограммов.