Суды стали платить людям за моральный вред

Новости

Ушел из жизни заслуженный артист России Лаврентий Сорокин 20:22
На Украине на еврейском кладбище устроили велопарк 20:18
В Болгарии подполковника НСО будут судить за заказное убийство 20:16
Захарова прокомментировала невыдачу визы США чемпионке Ласицкене 20:06
Товарооборот между ДФО и Таиландом составил $36,8 млн с начала года 19:57
Росстат зафиксировал подорожание бензина за неделю в рознице на 15 копеек 19:01
Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах 18:58
В Тюмени задержанный за убийство девочки признался в преступлении 18:53
В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в мире 18:52
Президенты России и Кубы обсудили совместные проекты 18:45
Иван Краско попал в реанимацию с инсультом 18:40
В Дагестане нашли тело унесенного селевым потоком туриста 18:32
Россиянка пострадала в аварии с автобусом Кишинев-Москва в Киеве 18:18
Кузнецова предложила создать реестр информационных ресурсов для детей 18:17
Путину пожаловались на учительницу из "Наша Раша" 17:56
Путин снова предложил сделать конкурс для учителей как "Форт Боярд" 17:49
Рядом с М-4 в Воронежской области обнаружили два кургана 17:40
Бейл подписал трехлетний контракт с "Крыльями Советов" 17:28
Что представит Приморский край на "Улице Дальнего Востока" 17:15
Путин назвал хорошей идею ежедневно поднимать флаг России в школах 17:14
Кравцов: Проблема детских садов решена, 95% детей обеспечены местами 17:12
Кравцов: Темпы капитального ремонта школ ускорены вдвое 17:12
Болгария продлевает чрезвычайные меры на три месяца 17:08
Советники директоров школ по воспитанию получат надбавку в 15 тысяч рублей 17:06
Для колясочников предложили создать приложение, показывающее доступный маршрут 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 18:53
Рубрика: Власть

Суды стали платить людям за моральный вред

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8545)
Названы обычные суммы компенсаций морального вреда за нанесенный здоровью человека вред. Оказалось, что за легкие травмы (или, если говорить юридическим языком, причинение легкого вреда здоровью), судьи назначают в качестве компенсации потерпевшему в среднем 20 тысяч - 50 тысяч рублей. Вред же здоровью средней тяжести оценивался судами в 70 тысяч - 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Ассоциация юристов России проанализировала материалы Смоленского областного суда, подготовившего несколько обобщений судебной практики по назначению компенсаций морального вреда. Крайне важно, что фактически впервые судейским сообществом проанализированы и названы конкретные цифры - сколько у нас на практике платят людям, попавшим в неприятные ситуации.

Фото: iStock
Суды начали взыскивать крупные компенсации за публикацию чужих фото без согласия

Например, как указано в справке Смоленского областного суда, за синяк под глазом человеку была назначена компенсация (за счет обидчика) 35 тысяч рублей. Вред здоровью легкий, но синяк выглядит обидно. Впрочем, компенсации назначают не только за вред здоровью, но и любые другие переживания. С морга, в котором перепутали тело женщины, взыскали по 30 тысяч рублей в пользу ее дочери и внучки.

"Проблема несовершенства практики назначения компенсаций морального вреда сегодня активно обсуждается в правовом сообществе. Напомню, что Ассоциация юристов России разработала Методические рекомендации по определению размера компенсации морального вреда при посягательствах на жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность человека. К разработке рекомендаций был привлечен широкий круг экспертов - как юристов-практиков, так и представителей юридической науки", - отметил председатель Правления АЮР Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что вопрос определения конкретного размера компенсации остается и должен оставаться и дальше исключительной прерогативой суда.

"Однако судам нужны критерии, на которые можно было бы ориентироваться при назначении компенсаций. Подобные критерии можно было бы прописать в специальных разъяснениях Верховного суда России. Например, в постановлении пленума. Или закрепить в нормативном правовом акте. Вопрос, как именно оформить рекомендации, чтобы они получили официальный статус, на данный момент является дискуссионным", - рассказал Владимир Груздев. По его словам, общество заинтересовано, чтобы размеры компенсаций стали достойными, появилась понятная практика расчета и назначения таких компенсаций.

Моральный вред от синяка под глазом суды в Смоленской области оценили в 35 тысяч рублей

"У компенсаций морального вреда две важные функции. Первая - собственно компенсационная, то есть восстановление социальной справедливости. Вторая - превентивная. Риск, что будет взыскана высокая сумма компенсации, может в каких-то случаях удержать гражданина от противоправного поведения или заставить его строже выполнять свои обязанности. Например, следить за соблюдением мер безопасности. Поэтому работа по совершенствованию практики назначения компенсаций крайне важна. Подготовленные обзоры свидетельствуют о том, что судебное сообщество начало глубокую проработку данного вопроса", - отметил председатель Правления АЮР.

Власть Работа власти Судебная система

Главное сегодня

Самолеты Минобороны доставили в Таджикистан и Киргизию эвакуированных из Кабула
Анализ ДНК задержанного в Тюмени совпал со следами с места убийства девочки
Новый учебный год в школах страны начнется очно
Лавров: Состояние отношений России и ЕС плачевно
Россиян с двойным гражданством могут допустить к госслужбе
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных