Суды стали платить людям за моральный вред

Названы обычные суммы компенсаций морального вреда за нанесенный здоровью человека вред. Оказалось, что за легкие травмы (или, если говорить юридическим языком, причинение легкого вреда здоровью), судьи назначают в качестве компенсации потерпевшему в среднем 20 тысяч - 50 тысяч рублей. Вред же здоровью средней тяжести оценивался судами в 70 тысяч - 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ассоциация юристов России проанализировала материалы Смоленского областного суда, подготовившего несколько обобщений судебной практики по назначению компенсаций морального вреда. Крайне важно, что фактически впервые судейским сообществом проанализированы и названы конкретные цифры - сколько у нас на практике платят людям, попавшим в неприятные ситуации.

Например, как указано в справке Смоленского областного суда, за синяк под глазом человеку была назначена компенсация (за счет обидчика) 35 тысяч рублей. Вред здоровью легкий, но синяк выглядит обидно. Впрочем, компенсации назначают не только за вред здоровью, но и любые другие переживания. С морга, в котором перепутали тело женщины, взыскали по 30 тысяч рублей в пользу ее дочери и внучки.

"Проблема несовершенства практики назначения компенсаций морального вреда сегодня активно обсуждается в правовом сообществе. Напомню, что Ассоциация юристов России разработала Методические рекомендации по определению размера компенсации морального вреда при посягательствах на жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность человека. К разработке рекомендаций был привлечен широкий круг экспертов - как юристов-практиков, так и представителей юридической науки", - отметил председатель Правления АЮР Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что вопрос определения конкретного размера компенсации остается и должен оставаться и дальше исключительной прерогативой суда.

"Однако судам нужны критерии, на которые можно было бы ориентироваться при назначении компенсаций. Подобные критерии можно было бы прописать в специальных разъяснениях Верховного суда России. Например, в постановлении пленума. Или закрепить в нормативном правовом акте. Вопрос, как именно оформить рекомендации, чтобы они получили официальный статус, на данный момент является дискуссионным", - рассказал Владимир Груздев. По его словам, общество заинтересовано, чтобы размеры компенсаций стали достойными, появилась понятная практика расчета и назначения таких компенсаций.

Моральный вред от синяка под глазом суды в Смоленской области оценили в 35 тысяч рублей

"У компенсаций морального вреда две важные функции. Первая - собственно компенсационная, то есть восстановление социальной справедливости. Вторая - превентивная. Риск, что будет взыскана высокая сумма компенсации, может в каких-то случаях удержать гражданина от противоправного поведения или заставить его строже выполнять свои обязанности. Например, следить за соблюдением мер безопасности. Поэтому работа по совершенствованию практики назначения компенсаций крайне важна. Подготовленные обзоры свидетельствуют о том, что судебное сообщество начало глубокую проработку данного вопроса", - отметил председатель Правления АЮР.