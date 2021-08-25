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25.08.2021 18:23
Рубрика: Общество

Сухопутного предка китов назвали в честь бога смерти Анубиса

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Палеонтологи идентифицировали и описали ранее неизвестный науке вид далекого предка современных китов, который значительную часть своего времени проводил на суше и даже имел четыре лапы. Он был настолько устрашающим, что ученые назвали его в честь Анубиса, древнеегипетского бога смерти.

Фото: Софья Стародубова/Пресс-служба ТГУ
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Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, а коротко о нем рассказывает Live Science. Открытие совершили египетские палеонтологи. Абдулла Гохар и его коллеги проанализировали окаменелые останки в лаборатории Хешама Саллама, основателя Центра палеонтологии позвоночных при Университете Мансуры.

Окаменелости были найдены еще в 2008 году во время экспедиции в депрессию Фаюм. Этот район Египта известен большим разнообразием костей древнейших морских обитателей. Ранее здесь же находили останки морских коров и китов, обитавших в эпоху эоцена, то есть в период от 56 миллионов до 33,9 миллиона лет назад.

Очередной ранее неизвестный вид был идентифицирован только сейчас. Ученые назвали его Phiomicetus anubis - в честь Анубиса, древнеегипетского бога смерти и подземного мира. Такое название древнее существо получило потому, что оно, по мнению исследователей, было очень устрашающим и опасным хищником.

В длину оно достигало трех метров, заметно уступая по этой характеристике китам, своим современным потомкам. Однако это был самый настоящий универсальный зверь, обитавший порядка 43 миллионов лет назад. Дело в том, что это существо было полуморским. Оно бродило по суше и плавало в воде, отлично себя ощущая в обеих средах обитания.

Судя по описанию, Phiomicetus anubis обладал четырьмя мощными лапами и очень сильными челюстями, которые позволяли ему легко разгрызать любую добычу. Вероятно, он охотился на млекопитающих, крокодилов и даже на сородичей, представителей других видов древних китов.

"Это был весьма успешный и активный хищник, - считает Абдулла Гохар, аспирант палеонтологии позвоночных в Университете Мансура в Египте. - Я думаю, что он был "богом смерти" для большинства животных, живших рядом с ним".

По его словам, свое название новый вид получил еще и из-за внешнего сходства с Анубисом. Череп этого кита имеет сходство с черепом шакала. А Анубиса в Древнем Египте традиционно изображали в виде человека с головой дикой собаки Саб или человека с головой шакала. Тем самым древние египтяне подчеркивали сходство, которое они видели между Анубисом и животным, которое одинаково бдительно и днем, и ночью.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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В своей работе авторы отмечают, что хотя современные киты живут в морской воде, их далекие предки начали свое существование именно на суше. Однако в течение многих лет произошел эволюционный переход и киты постепенно превратились в морских существ.

Кстати, самый ранний из известных китов, представитель вида Pakicetus attocki, был обнаружен ранее на территории современного Пакистана. Он обитал около 50 миллионов лет назад и был размером с волка.

Это лишний раз доказывает, что древние киты были не только сухопутными, но и относительно небольшими существами по сравнению с размерами современных китов. В любом случае, открытие Phiomicetus anubis проливает новый свет на эволюцию этих ныне морских существ.

"Эта окаменелость действительно дает нам представление о том, когда киты покинули Индо-Пакистанский океан и начали расселяться по всему миру", - так прокомментировал открытие египетских палеонтологов Джонатан Гейслер из Нью-Йоркского технологического института.

Общество Наука Общество Природа

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