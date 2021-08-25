Талибы напомнили, что США должны вывести контингент до 31 августа

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ. - "РГ") буквально выдавливают американских военных из Афганистана, вновь заявив, что США должны вывести свой контингент до 31 августа. Президент США Джозеф Байден, несмотря на призывы части союзников, пока не стал продлять сроки эвакуации американцев и помогавших им афганцев через аэропорт Кабула, заявив, что все планируется закончить к концу месяца.

Представитель офиса политбюро "Талибана" в Катаре Сухаил Шахин заявил агентству EFE, что талибы намерены восстановить рейсы пассажирских авиаперевозчиков, а "все, кто имеет необходимые документы, смогут воспользоваться рейсами после 31 августа". Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане Между тем в Кабуле талибы заявили, что уже "взяли под контроль" значительную часть аэропорта, через который из страны пытаются уехать десятки тысяч афганцев. "Иностранцам разрешен въезд в аэропорт Кабула, афганцам - нет, из-за сложившейся там ситуации, - заявил представитель движения Забихулла Муджахид. - Мы просим американцев - не уговаривайте людей уехать. Нам нужны их таланты. Америка забирает наших инженеров, врачей и солдат работать на них".