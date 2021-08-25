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25.08.2021 00:24
Рубрика: В мире

Талибы запретили вывоз из страны долларов и исторических ценностей

Запрещенное в РФ движение "Талибан" запретило вывоз из Афганистана американских долларов и предметов, представляющих историческую ценность. Рискнувшие нарушить этот запрет граждане рискуют быть наказанными по суровым законам новой власти.

Фото: Campbell/Handout via REUTERS
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"Доводим до сведения граждан, что категорически запрещена контрабанда или вывоз за рубеж морским или наземным путем долларов и исторических памятников​​​, - передает РИА Новости официальное заявление руководства талибов. - Предупреждаем всех граждан, что в случае обнаружения подобных предметов, они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом".

Очевидно, что в Афганистане сейчас ощущается нехватка иностранной валюты, после того как Белый дом официально заморозил в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана, сделав их недоступными для "Талибана". Также МВФ объявил о прекращении оказания стране финансовой помощи.

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