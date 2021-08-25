Талибы запретили вывоз из страны долларов и исторических ценностей

Запрещенное в РФ движение "Талибан" запретило вывоз из Афганистана американских долларов и предметов, представляющих историческую ценность. Рискнувшие нарушить этот запрет граждане рискуют быть наказанными по суровым законам новой власти.

"Доводим до сведения граждан, что категорически запрещена контрабанда или вывоз за рубеж морским или наземным путем долларов и исторических памятников​​​, - передает РИА Новости официальное заявление руководства талибов. - Предупреждаем всех граждан, что в случае обнаружения подобных предметов, они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом".

Очевидно, что в Афганистане сейчас ощущается нехватка иностранной валюты, после того как Белый дом официально заморозил в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана, сделав их недоступными для "Талибана". Также МВФ объявил о прекращении оказания стране финансовой помощи.