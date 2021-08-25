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Трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" бьет рекорды по просмотрам

Новости
    25.08.2021, 11:45
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Дебютный тизер-трейлер ленты "Человек-паук: Нет пути домой" своими показателями отражает высокий интерес аудитории к проекту.

Фото: WDSSPR
СМИ: Премьеру "Венома 2" перенесут на следующий год

Чуть более чем через сутки размещенный на двух YouTube-каналах и в Twitter ролик набрал более 98,7 млн просмотров.

На платформе для микроблогинга видео посмотрели 45,9 млн раз. Для сравнения - у трейлера "Мстители: Финал" на этой площадке 26,1 млн просмотров за все время - 2,5 года.

Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на декабрь текущего года.

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