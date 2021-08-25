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29.08.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Туроператоры назвали самые привлекательные для поездок в бархатный сезон страны

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 193(8544)
В сентябре турпоток на одних зарубежных направлениях, как, например, в Турции, начинает снижаться, вслед за ним - и цены. На других направлениях, где пик спроса приходится на конец осени и зиму, например в Египте, цены еще заметно не растут. Представители туриндустрии по просьбе "РГ" назвали самые привлекательные из открытых направлений зарубежного отдыха в бархатный сезон.
Сентябрь - отличное время для пляжного отдыха. На смену знойной жаре приходит комфортный температурный режим, а море остается прогретым. Фото: GettyImages Сентябрь - отличное время для пляжного отдыха. На смену знойной жаре приходит комфортный температурный режим, а море остается прогретым. Фото: GettyImages
Сентябрь - отличное время для пляжного отдыха. На смену знойной жаре приходит комфортный температурный режим, а море остается прогретым. Фото: GettyImages

Это отличное время для пляжного отдыха, когда на смену знойной жаре приходит комфортный температурный режим, а море остается прогретым, говорят туроператоры. К тому же количество отдыхающих снижается, некоторые курорты становятся более спокойными и уютными.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
Названы популярные направления для путешествий по России осенью

Традиционно начало бархатного сезона приходится на вылеты с 10 сентября, отмечают в компании TEZ Tour. Осенью туристам прежде всего предлагают отдохнуть в Турции, Греции, на Кипре.

Турция остается самым доступным и массовым направлением пляжного отдыха и в сентябре. Недельный тур с проживанием в отеле три звезды с завтраками стоит от 17 тысяч рублей на человека.

Если же выбирать недельный пляжный отдых в Турции по системе "все включено" в отеле пять звезд, то стоимость стартует от 46 тысяч рублей на двоих, добавляют в ANEX Tour.

Туроператор TUI предлагает недельный тур в пятизвездочном отеле в Турции по системе "все включено" от 25,5 тысячи рублей на человека.

Также есть возможность отдохнуть в Турции необычно благодаря круизам Selectum Blu Cruises. Отдых на лайнере существенно дороже, он стартует от 105 тысяч рублей на двоих с проживанием и питанием.

Начало бархатного сезона приходится на вылеты с 10 сентября

Цены на отдых в Греции и на Кипре также привлекательны - от 30 тысяч рублей на человека. Например, недельные туры в простой отель в Ларнаке (Кипр) в сентябре туроператоры предлагают по цене от 30,5 тысячи рублей на человека, а отдых в отеле четыре звезды обойдется от 42 тысяч рублей на человека.

Популярные у россиян осенью пляжные направления Юго-Восточной Азии пока либо закрыты для туристов, либо Россия еще не возобновила прямое авиасообщение с этими странами.

Зато осенью начинает набирать популярность Египет. С 9 августа Россия возобновила прямые авиарейсы на курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду. А с 27 сентября число рейсов будет увеличено с 5 до 15 в неделю. Чартеров пока нет, все рейсы регулярные.

Недельное проживание в отеле четыре звезды с завтраками в Египте обойдется от 39 тысяч рублей на человека. Туры на двоих в отель пять звезд с питанием по системе "все включено" стартуют от 105 тысяч рублей на двоих.

С 9 августа Россия возобновила прямое авиасообщение и с Доминиканской Республикой. Как отметили в ANEX Tour, с 9 сентября авиакомпания Azur air увеличивает регулярность полетов до ежедневных. Недельные туры на двоих в отель пять звезд стартуют от 139,7 тысячи рублей на двоих с питанием по системе "все включено".

Примерно по тем же ценам доступна и Куба. Это популярное у туристов осенью направление в Карибском бассейне теперь конкурирует с Доминиканой, что также позволяет подобрать тур по привлекательным ценам.

Еще одно популярное направление благодаря упрощенным правилам посещения страны для россиян - Мексика. Стоимость недельных туров в отель "пять звезд" стартует от 161 тысячи рублей на двоих.

Самым дорогостоящим из массовых направлений сейчас являются Мальдивы. Отправиться в сентябре на экзотические острова в отель четыре звезды с завтраками можно по цене от 98 тысяч рублей на человека.

Фото: instagram.com/yakdm/
Турагенты рассказали о путешествиях с кешбэком предстоящей осенью

Впрочем, для туристов открыты также Албания, Шри-Ланка, ОАЭ. Туроператоры советуют обратить внимание в сентябре на Албанию, куда из России летают прямые рейсы. Недельный тур в отель четыре звезды будет стоить от 53 тысяч рублей на человека. Примерно те же цены и на отдых в соседней Хорватии.

Впрочем, не стоит забывать и про российские курорты на Черном море, указывают туроператоры. Стоимость туров на семь ночей с проживанием в отеле три звезды с завтраками начинается от 16 тысяч рублей на человека.

Кроме того, осенью наступает пора экскурсионных туров по стране. Поехать можно в Санкт-Петербург, Калининград, Алтай, Нижний Новгород, Хакасию, Казань, Дагестан с вылетом как из Москвы, так и из других регионов. Стоимость экскурсионного тура, например в Санкт-Петербург, в сентябре на двоих стартует от 42 тысяч рублей с перелетом, проживанием, питанием и экскурсионным обслуживанием, отмечают в ANEX Tour.

Экономика Туризм Отпуск 2021. Выбор есть

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