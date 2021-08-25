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25.08.2021 01:56
Рубрика: В мире

Ученые оценили вероятность госпитализации у непривитых от COVID-19

Невакцинированные от COVID-19 американцы в 29 раз чаще попадают в больницы, чем те, кто сделал прививку. Информация об этом опубликована на портале Axios.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США проанализировали данные по COVID-19 с 1 мая по 25 июля. Выяснилось, что 25 процентов случаев заражений пришлись на вакцинированных жителей.

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Исследование также показало, что прививки стали хуже защищать от нового штамма "дельта". После обследования медицинских работников эксперты пришли к выводу, что вне зависимости от времени вакцинации эффективность вакцин снизилась до 66 процентов.

В то же время подчеркивается, что вероятность заразиться SARS-CoV-2 у вакцинированных в пять раз меньше, чем у непривитых.

В мире США Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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