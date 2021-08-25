Ученые оценили вероятность госпитализации у непривитых от COVID-19

Невакцинированные от COVID-19 американцы в 29 раз чаще попадают в больницы, чем те, кто сделал прививку. Информация об этом опубликована на портале Axios.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США проанализировали данные по COVID-19 с 1 мая по 25 июля. Выяснилось, что 25 процентов случаев заражений пришлись на вакцинированных жителей.

Исследование также показало, что прививки стали хуже защищать от нового штамма "дельта". После обследования медицинских работников эксперты пришли к выводу, что вне зависимости от времени вакцинации эффективность вакцин снизилась до 66 процентов.

В то же время подчеркивается, что вероятность заразиться SARS-CoV-2 у вакцинированных в пять раз меньше, чем у непривитых.