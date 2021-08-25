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25.08.2021 22:42
Рубрика: В мире

Ученые спрогнозировали высокие темпы заболеваемости COVID-19 на Кубе

Текст: Сергей Новиков ( Гавана)
Согласно математической модели, подготовленной кубинскими учеными, заболеваемость COVID-19 в стране в ближайшем будущем сохранится на высоком уровне. Ожидать стабилизации эпидемиологической обстановки на Кубе не приходится раньше конца сентября.
Фото: YAMIL LAGE / AFP Фото: YAMIL LAGE / AFP
Фото: YAMIL LAGE / AFP

"Высокие темпы заболеваемости коронавирусом сохранятся в ближнесрочной перспективе - более 8000 новых случаев COVID-19 ежедневно. В настоящее время мы находимся на пике, поэтому в ближайшие дни число вновь заболевших, а также количество летальных исходов будет очень высоким", - отметил в ходе встречи рабочей группы во главе с кубинским президентом Мигелем Диас-Канелем глава факультета математики Гаванского университета Рауль Гиноварт, чьи слова приводит госиздание Cubadebate. Ученый отметил, что прогнозы могут измениться в лучшую сторону благодаря высоким темпам программы массовой вакцинации населения, а также строгому соблюдению установленных карантинных мер.

Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
На Кубе зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19

Тем не менее, по словам Гиноварта, значительного улучшения ситуации стоит ожидать не ранее конца сентября, когда возможно существенное сокращение числа активных случаев COVID-19.

Напомним, что в последние недели на Кубе сохраняются высокие темпы распространения COVID-19. Ежедневно в стране с населением около 11 миллионов человек выявляются от 8 до 10 тысяч новых случаев коронавируса. Например, накануне Остров Свободы обновил антирекорд по числу заболевших: за сутки COVID-19 диагностировали у 9907 человек. Власти страны связывают резкий всплеск заболеваемости с приходом в страну штамма "дельта", обладающего более высокой контагиозностью в сравнении с другими штаммами.

Тем временем на Кубе продолжается массовая вакцинация населения местными препаратами Abdala, Soberana02 и Soberana Plus. По последним данным минздрава страны, почти 5,1 миллиона кубинцев получили как минимум одну дозу вакцины, а полный курс вакцинации из трех доз прошли 3,15 миллиона человек. Больше всего привитых оказалось в самом густонаселенном городе Кубы - Гаване. Благодаря этому в столице ежедневно выявляется менее 1000 новых случаев COVID-19.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

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