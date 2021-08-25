В Болгарии подполковника НСО будут судить за заказное убийство

Подполковника Национальной службы охраны (НСО) Болгарии, блюдущей безопасность первых лиц государства, отдали под суд за организацию заказного убийства в Софии. Об этом сообщили в прокуратуре балканской республики.

Обвиняемому инкриминируется устранение брокера, у которой с заказчиком преступления возникли финансовые разногласия. Согласно информации следствия, сотрудник НСО руководил группой подельников, объяснял им детали операции, определял конкретные задачи, в том числе и слежку за объектом.

Убийство произошло в 2019 году. По версии обвинения, подконтрольный экс-работнику государственной силовой структуры мужчина нагнал на мотоцикле автомобиль брокера и совершил три выстрела в голову из пистолета, спрятанного в букете цветов. Орудие преступления и транспорт исполнителя преступления были найдены в водоеме в окрестностях столицы Болгарии.

Дело бывшего подполковника, уличенного также в хранении тяжелых наркотиков с целью их распространения, будет рассматриваться военной прокуратурой Софии. Ему грозит пожизненное лишение свободы без права на УДО.