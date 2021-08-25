В Британии нехватка водителей привела к перебоям с продуктами в магазинах

Нехватка примерно 100 тысяч водителей грузовых автомобилей в Великобритании все ощутимее бьет по меню местных кафе и ассортименту продуктовых магазинов.

Например, сеть кафе "Макдоналдс" убрала молочные коктейли из меню из-за перебоев в снабжении, которые, в свою очередь, стали следствием "брекзита". "Сейчас мы, как и большинство розничных сетей, испытываем проблемы с цепью поставок", - говорится в сообщении сети.

Действительно, по данным британских СМИ, проблемы появились не только у "Макдоналдса". Сеть Nando s, специализирующаяся на блюдах из курицы, была вынуждена временно закрыть 50 из 400 кафе в Британии из-за нехватки куриного мяса. А один из крупнейших производителей молочных продуктов не может осуществлять поставки в часть магазинов, которые он обычно обеспечивает молоком.

Все дело в нехватке водителей - большинство из тех, кто до брекзита и пандемии коронавируса приезжал в Британию работать из других европейских стран, не вернулись после открытия границ. По данным статистического бюро ONS, до июня 2020 года из Британии выехали 14 тысяч водителей из стран ЕС, а вернулись лишь 600.