В Днепропетровской области русский язык лишили статуса регионального

В Днепропетровской области Украины окружной суд отменил решение областного совета от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального, передает РИА Новости. В решении суда указывается, что закон "О поддержке языковой политики в Украине", согласно которому русскому языку предоставлялся статус регионального, противоречит нынешнему законодательству.

Новый же закон подразумевает создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите. Также, согласно этому закону, предусматривается проведение экзаменов для чиновников, по которым будет определяться уровень знания ими украинского языка. Нарушителям грозит штраф от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).

К слову, Днепропетровская область - не первый регион Украины, где русский язык объявлен вне закона. Ранее по аналогичной схеме русский язык был лишен статуса регионального в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях.