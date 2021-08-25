В Испании обрушился трехэтажный жилой дом

Жилой трехэтажный дом обрушился в Испании. ЧП произошло в муниципалитете Пеньискола провинции Кастельон, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Судя по их информации, под завалами могут оставаться от одного до трех человек. На месте происшествия работают шесть пожарных расчетов, им помогают спасатели и кинологи с собаками.

Причины обрушения здания на данный момент неизвестны. Есть версия, что это связано с проливными дождями, которые обрушились на эту местность. При этом власти не исключают, что пострадали и другие дома.