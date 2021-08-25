В Кабуле разграбили российский вертолет Ми-8

Неизвестные вскрыли и частично разграбили вертолет Ми-8МТ российской авиакомпании Utair, находившийся в аэропорту Кабула. Сейчас его переместили в безопасное место. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"17 августа неустановленные лица проникли на борт вертолета, где вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и неприкосновенный запас продуктов. Также была повреждена внутренняя обшивка. Инженерно-технический состав навел порядок на борту и выполнил необходимые для обеспечения вылета работы. 22 августа вертолет вместе со всем персоналом авиагруппы Utair перебазирован в безопасную локацию", - цитирует авиакомпанию ТАСС.

Utair выполняет вертолетные перевозки в интересах ООН, на данный момент перевозчик вывез из Кабула более 200 сотрудников организации.