В Косово депутат получил срок за заявление о незаконности бомбардировок Югославии

Апелляционный суд непризнанного Косова в среду оставил в силе приговор депутату местного парламента Ивану Тодосиевичу. Сербский политик получил два года тюрьмы за отрицание "геноцида" албанского населения в Рачаке в 1999 году, сообщает телеканал РТС.

В 20-ю годовщину бомбардировок Белграда Тодосиевич заявил, что "причиной агрессии НАТО стала так называемая гуманитарная катастрофа в Косово и выдуманная резня в Рачаке". После данного заявления он покинул пост министра в правительстве Рамуша Харадиная.

Следствие посчитало, что, выразив свое мнение, политик оправдал террористические действия.

По версии Приштины, сербские военные учинили в Рачаке расправу над косово-албанскими жителями. В России убеждены: речь шла о провокации, которая использовалась Западом для развязывания натовской агрессии против Югославии. При этом расследование группы международных экспертов инцидента не привело к однозначным выводам, а многочисленные свидетельства указывали на то, что в этом селе произошло столкновение между правоохранительными органами и местными боевиками.