В МИД РФ рассказали о рисках иностранного вмешательства в выборы в Госдуму

Риск иностранного вмешательства в сентябрьские выборы в Госдуму велик. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович.

Дипломат обратил внимание на то, что судя по заявлениям западных "партнеров" России, они не перестают пытаться навязать ей свое видение демократии - в том числе поддерживая антигосударственные силы.

"Риски иностранного вмешательства в процесс выборов велики", - цитирует Аскальдовича РИА Новости.

Чтобы противодействовать этому, Москва в том числе ведет активную информационно-разъяснительную работу, объясняя согражданам, что выборы проводятся абсолютно открыто, прозрачно, в полном соответствии с буквой и духом закона.

"Ожидаем на зарубежных участках большое количество наблюдателей по линии Общественной палаты, других структур - нам нечего скрывать от граждан, мы честно делаем свое дело", - сказал Аскальдович.

Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.