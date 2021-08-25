В Минске и в Москве покажут "Подсолнухи" Ван Гога

С 26 августа по 5 сентября в Минске пройдет мини-фестиваль актуального искусства Нидерландов. Откроет фестиваль приключенческий фильма "Клуб уродливых детей". Несколько ребят, в том числе лопоухий Пол, портят своим видом школьные фотографии. Когда "уродливых" детей отправляют на таинственную экскурсию, они слишком поздно осознают, что это ловушка. Полу удается сбежать и спрятаться у своей очаровательной одноклассницы Сары. Вместе они создают подпольный клуб "уродливых детей", чтобы доказать: не только красавчики и взрослые люди меняют мир к лучшему. В 2020 году азартный фильм Йонатана Элберса получил Гран-при МКФ детских фильмов в Нью-Йорке.

В конце августа в Москве, а в Минске в начале сентября, покажут документальный фильм "Подсолнухи Ван Гога". Это уникальная возможность увидеть серию знаменитых натюрмортов Ван Гога в HD качестве. Пять версий написанных в Арле "Подсолнухов" - их без преувеличения можно назвать одними из самых известных картин в мире - выставил Музей Ван Гога в Амстердаме. Почему Ван Гог выбрал именно эти экзотические цветы? Когда они впервые появились в Европе и кто из мастеров европейского искусства изображал их до Ван Гога? Как меняется интерпретация от одной версии к другой? Ответы на эти вопросы раскроют реставраторы и члены съёмочной группы фильма.

5 сентября минские театралы увидят в записи масштабное театральное полотно "Электра/Орест". Спектакль режиссера Иво ван Хове был отмечен множеством наград. Летом 2018 года Иво ван Хове выступил режиссером постановки "Бориса Годунова" М. П.Мусоргского в Парижской опере, где главную партию исполнил российский певец Ильдар Абдразаков.

Показ записи спектакля "Электра/Орест" пройдет на английском языке с русскими субтитрами.