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25.08.2021 09:56
Рубрика: Экономика

На петрозаводской судоверфи построили копию первого российского линейного корабля

В команде - гардемарины из продолжения легендарного фильма Дружининой
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Неделя № 193(8544)
В Воронеже команда известного режиссера Светланы Дружининой сняла один из эпизодов пятой части фильма "Гардемарины". В этих съемках была задействована копия корабля "Гото Предестинация". Этот деревянный корабль построили на судостроительной верфи "Варяг" в Петрозаводске.
Работа над пятой частью фильма "Гардемарины". В картине рассказывается о битве при Кинбурне в начале октября 1787 года, в которой победили русские войска под командованием Александра Суворова. Фото: Корабль-музей "Гото предестинация" Работа над пятой частью фильма "Гардемарины". В картине рассказывается о битве при Кинбурне в начале октября 1787 года, в которой победили русские войска под командованием Александра Суворова. Фото: Корабль-музей "Гото предестинация"
Работа над пятой частью фильма "Гардемарины". В картине рассказывается о битве при Кинбурне в начале октября 1787 года, в которой победили русские войска под командованием Александра Суворова. Фото: Корабль-музей "Гото предестинация"

Первый линейный российский корабль "Гото Предестинация", или "Божье предвидение", Петр I возводил три года. В то время России необходим был мощный корабль для борьбы с турками. Строили его в Воронеже, именно там император в конце 1695 - начале 1696 года заложил судостроительную верфь. Там и делали первые русские корабли без участия иностранных специалистов. Его возвели по проекту и под руководством Петра мастера Федосей Скляев и Лукьян Верещагин. Судно спустили на воду в 1700 году.

Фото: instagram.com/ just.ayaal
Фото: корабль Razor Crest, Мандалорец и "малыш Йода" в Якутии

58-пушечный корабль входил в состав Азовского флота, но после неудачной кампании против турок был продан им же и спустя несколько лет отправился под слом. Считается, что именно с этого линкора началась русская школа кораблестроения.

Воронеж решил вернуть себе славу первой русской судоверфи в виде историко-культурного центра и заказал точную копию линейного корабля на карельском предприятии "Варяг", которое уже около тридцати лет занимается деревянным судостроением и возвело свыше 250 самых разных ладей, шлюпок, ботиков, катеров и прочих плавательных средств.

"Гото Предестинация" на гравюре Адриана Шхонебека, датируется 1701 годом. Фото: wikipedia.org

- Это, конечно, не доскональная копия петровского деревянного корабля, - сказал корреспонденту "РГ" директор судоверфи Павел Мартюков. - Судно состоит из двух частей. Нижняя - металлический корпус, его сделали на Павловском судостроительном заводе, верхняя - деревянная. Металлическое днище должно увеличить срок службы парусника.

Мастера "Варяга" старались соответствовать оригиналу: размер корабля, как у петровского, - 36 метров в длину, 10 - в ширину. Фото: Корабль-музей "Гото предестинация"

Мастера выполнили ювелирную работу. Петровскому судну копия соответствует и по размерам: 36 метров - длина, десять - ширина. Обшивку сделали по современным технологиям, восстановили и богатое убранство корабля. В качестве материала использовали только сосну и дуб, причем возрастом не меньше ста лет, те же материалы, из которых строили и первый корабль.

Восстановлено богатое убранство судна. Фото: Корабль-музей "Гото предестинация"

Кстати о фильмах. "Гото Предестинация" - не единственный корабль, изготовленный петрозаводскими мастерами, который использовали в своих съемках режиссеры. Точную копию дубель-шлюпа "Якуцкъ" по чертежам XVIII века снимали в исторической саге "Созвездие Марии". Это рассказ о первооткрывателях и путешественниках Витусе Беринге, Василии и Татьяне Прончищевых и Семене Челюскине.

"Гото Предестинация" и сегодня поражает воображение. Фото: Корабль-музей "Гото предестинация"

Делали и для Станислава Говорухина - судно "Крузенштерн". Но, как говорят специалисты предприятия, сегодня построить исторический корабль специально для фильма - дело недешевое. Поэтому кинематографисты стараются использовать разные варианты, в том числе и музейные экспонаты.

Фото: Александр Эшкинин/РГ
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Деревянные суда "Варяга" снимались и в зарубежных картинах. Например, в английском историческом сериале "Хорнблауэр", "Пиратах Карибского моря". В последнем в съемках участвовал "Святой Петр" вместе с Джонни Деппом. Это судно мастера изготовили по заказу клуба "Русский мореход" в Санкт-Петербурге. Потом его продали жителю Великобритании. И уже после "Святой Петр" с двуглавым гербом и кириллической надписью появился в кадре блокбастера "Пираты Карибского моря".

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