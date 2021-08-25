В ПФР разъяснили порядок единовременной выплаты 10 тысяч рублей

Российские пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей в сентябре.

При этом гражданам, как уточняют специалисты отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обращаться дополнительно никуда не нужно. Выплата производится в беззаявительном порядке на основании имеющихся у Пенсионного фонда данных. Если человек получает одновременно две пенсии (например, право на получение двух пенсий одновременно имеют военнослужащие: им могут платить пенсию по инвалидности (если она наступила вследствие военной травмы) и пенсию по старости; родителям погибших военнослужащих может устанавливаться государственная пенсия по случаю потери кормильца и пенсия по старости), одну из которых выплачивает Пенсионный фонд, выплата будет осуществляться Пенсионным фондом.

В ПФР обращают внимание, что выплата в 10 тысяч рублей не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер социальной поддержки. Из нее не могут быть произведены взыскания по исполнительным документам (взыскание задолженности по различным штрафам и платежам, кредитам).

Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, в котором производится доставка соответствующих видов пенсий. Иными словами если человек получает пенсию на банковскую карту, туда же придет и выплата. Если пенсию приносит почтальон, он доставит и дополнительные 10 тысяч.

Напомним, что вчера Президент России Владимир Путин подписал Указ "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию". В документе отмечается, что единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей является мерой социальной поддержки и предназначена для граждан, которые: постоянно проживают на территории Российской Федерации; по состоянию на 31 августа 2021 года являются получателями пенсий, выплата которых производится Пенсионным фондом. Выплату получат все пенсионеры - как неработающие, так и работающие.

В опубликованном сегодня докладе Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за январь-июнь 2021 года говорится что, число пенсионеров на 1 апреля 2021 года в целом по стране составило 42 604,44 тыс. человек. При этом получателей страховых пенсий насчитывалось 38 779,75 тыс. человек, из них получателей страховых пенсий по старости - 35 357,27 тыс. человек. Число работающих пенсионеров всего составило 8 613,30 тыс. человек.