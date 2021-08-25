В "РГ" 30 августа состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"

В понедельник, 30 августа в 13:30 в "Российской газете" состоится пресс-конференция "Дети ждут московских врачей", посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья", которая в этом году пройдет при поддержке Минздрава России с 5 по 13 сентября по рекам Волге и Каме.

"Волна здоровья" в 15-ый раз соберет специалистов ведущих медицинских центров страны для оказания помощи больным детям, представит инновационные технологии оздоровления и формирования у населения приоритетов здорового образа жизни. В ходе акции теплоход "Северная сказка" пройдет по маршруту: Казань (Республика Татарстан), Елабуга (Республика Татарстан), Сарапул (Удмуртская Республика), Пермь (Пермский край), Чайковский (Пермский край), Чистополь (Республика Татарстан), Ульяновск (Ульяновская область), Чебоксары (Чувашская Республика), Нижний Новгород (Нижегородская область).

Основной целью акции является оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Маленькие пациенты и их родители ждут акцию, чтобы попасть к уникальным врачам из Москвы, получить второе мнение высококвалифицированного специалиста или попасть на лечение в федеральную клинику. Акция приобретает особую актуальность в период пандемии новой коронавирусной инфекции, когда самые опытные столичные специалисты приезжают к сложным пациентам, которые беспокоятся о безопасности социальных контактов в длительной поездке.

В пресс-конференции примут участие сопредседатели Оргкомитета акции: заместитель Министра здравоохранения РФ Евгений Геннадьевич Камкин, президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", президент ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Минздрава России академик РАН Лео Антонович Бокерия.

Также к участию в пресс-конференции приглашены: генеральный директор ФГАУ "НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Александр Михайлович Чухраев, заместитель директора по оказанию ВМП и работе с филиалами, д.м.н., заслуженный врач России ФГБУ "НМИЦ оториноларингологии" ФМБА России" Владимир Матвеевич Давыдов, директор ФГБУ НМИЦ "ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Минздрава России, д.м.н. Федор Федорович Лосев, директор ФГБУ "НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Минздрава России, д.м.н. Александр Вадимович Губин, заведующий отделением эстетической гинекологии и реабилитации ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова" Минздрава России Инна Анатольевна Аполихина, директор ФКУ "Центр экстренной психологической помощи МЧС России" Юлия Сергеевна Шойгу, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Эльвира Зиннуровна Пинчук, заместитель Председателя кабинета министров Чувашской Республики - министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Леонидовна Салаева, министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Наилевич Садыков, министр здравоохранения Пермского края Анастасия Владимировна Крутень, и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Александр Васильевич Гашков, заместитель Министра здравоохранения Нижегородской области Галина Николаевна Карпова.

Участники пресс-конференции расскажут о формате проведения акции, подведут итоги ее многолетнего проведения, расскажут о том, какие изменения в региональном здравоохранении произошли за период проведения акции и за период пандемии новой коронавирусной инфекции, как она повлияла на доступность и качество медицины в регионах, насколько благополучно здравоохранение в регионах-участниках акции, изменился ли характер заболеваний. Также участники акции представят данные о динамике заболеваемости пациентов, попавших в поле зрение врачей федеральных центров - участников акции.

В обследовании детей примут участие ведущие специалисты следующих федеральных медицинских центров: ФГБУ "НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева" Минздрава России, ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ "ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ оториноларингологии ФМБА России", ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава России, ФКУ "Центр экстренной психологической помощи МЧС России".

В каждом городе в заранее подготовленных списках значатся сотни детей, которых местные минздравы заранее отбирают для консультаций со столичными специалистами. Это дети в возрасте от грудничкового до подросткового с различными патологиями. Каждого сопровождают не только родители, но и местные врачи, знакомые с историей болезни. Как правило, это дети, которым поставлены сложные диагнозы. После осмотра медиками у них появляется шанс получить верный диагноз, а также возможность получить лечение в Москве. По традиции врачи принимают не только по спискам, но и всех желающих - в приеме никому не отказывают. Все обследования и консультации проводятся бесплатно.

Также в рамках акции любой желающий сможет узнать о первой помощи и обучиться элементам ее оказания (сердечно-легочная реанимация, инородное тело в дыхательных путях). Обучение проведут специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Помимо оказания адресной медицинской помощи детям, важной составляющей "Волны здоровья" по традиции являются информационно-пропагандистские мероприятия, посвященные продвижению здорового образа жизни. В городах - участниках акции будут организованы мобильные площадки службы профилактики, где можно будет пройти полный комплекс исследований функциональных систем организма, фестивали здорового образа жизни "Сохрани свое здоровье" и показательные выступления спортсменов. Так же все желающие смогут поучаствовать в оздоровительной акции "10 000 шагов к жизни" (пешеходный маршрут) - именно столько - чуть больше 7 км. в день должен проходить каждый человек.

Организатором Всероссийской акции "Волна здоровья" выступает Благотворительный фонд Лиги здоровья нации при поддержке Фонда президентских грантов.

История акции

Первая "Волна здоровья" - теплоходный маршрут по городам Поволжья с бригадами врачей, артистами, известными общественными деятелями, прошла в 2006 году. Именно тогда и был заложен механизм проведения акции, оставшийся неизменным по сей день.

В последующие годы теплоходы с врачами из ведущих научно-медицинских центров прошли по Каме, Дону, Волге, Оби, Иртышу, Лене, Неве, Ладожском и Онежскому озерам и Черноморскому побережью.

В 2010 и 2013 годах "Волна здоровья" проходила в городах Урала, Сибири, Дальнего востока. Маршрут 2010 года: Ханты-Мансийск, Тобольск, Тара, Горноправдинск, Уват, Тевриз, Омск. Маршрут 2013 года: Якутск, Мохсоголлох, Олекминск, Ленск. А Якутия переняла опыт "Волны" и теперь проводит аналогичные акции в своем регионе.

"Волна здоровья" за эти годы побывала в более чем 50 населенных пунктах 7 федеральных округов Российской Федерации. Свою собственную "Волну здоровья" начала ежегодно проводить и Костромская область.

В 2018 году акция "Волна здоровья" впервые прошла вдоль Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым. Инициатива проведения акции в регионе была поддержана Президентом России В.В. Путиным.

С 2006 по 2019 год более 12000 детей прошли на "Волне здоровья" медицинские обследования и получили консультации специалистов. За эти годы почти 2,5 тысяч детей по направлениям "Волны здоровья" получили медицинскую помощь в лучших клиниках Москвы.

Онлайн-трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте mc.rg.ru

30 августа 2021 г. с 13-30 мск.

Аккредитация СМИ для участия в пресс-конференции осуществляется по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 29 августа 18.00 мск.

Адрес медиацентра: Москва, ул. Правды, д.24, стр.4, 9-й этаж (м. Савеловская).

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