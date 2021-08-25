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25.08.2021 19:16
Рубрика: Экономика

В России подорожали мясо и колбаса

Текст: Татьяна Карабут
На прошлой неделе самыми подорожавшими продуктами стали колбаса полукопченая и варенокопченая (плюс 0,9%), а также сосиски и сардельки (плюс 0,8%). Говядина, свинина выросли в цене на 0,6%, мясо кур - на 0,3%, баранина - на 0,2%, следует из данных Росстата.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С начала года рост цен на мясо кур составил 15,95%, баранину - 13%, свинину - 10,27%, говядину - 7,5%.

Цены на сахар за неделю выросли на 0,2%, а на подсолнечное масло не изменились. По сахару соглашения о заморозке цен прекратили действие с 1 июня, по маслу продолжают действовать до 1 октября.

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Также подорожали вермишель (на 0,5%) и макароны (0,4%). Незначительно выросли цены на хлеб и водку (0,2%), а также гречку (0,1%).

На фоне нового урожая продолжили дешеветь овощи. В целом цены снизились на 1,7%, в том числе на морковь - на 7,5%, картофель - на 1,9%, помидоры - на 1,7%, яблоки - на 1,1%, огурцы - на 0,7%, капусту белокочанную - на 0,5%, лук репчатый - на 0,3%.

Также подешевели пшено - на 0,6%, рыба мороженая - на 0,4%.

Недельная инфляция составила 0,1%. Хотя несколько недель до этого на фоне резкого цен на овощи наблюдалась небольшая дефляция.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат

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