В России снизилось производство хлеба и макарон

В июле 2021 года в России произведено продуктов на 5,7% больше в сравнении с июлем прошлого года и на 4,3% больше, чем в июле допандемийного 2019 года. Всего за семь месяцев 2021 года выпущено продукции на 1,9% больше, чем за январь - июль 2020 года, следует из данных Росстата.

Снизилось производство растительного масла, хлеба, макарон, гречки, сахара и шоколадных изделий. Так, рафинированного подсолнечного масла произведено на 14,4% меньше, чем годом раньше. За семь месяцев 2021 года производство снизилось на 21,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено на 3,2% меньше, чем в июле 2020 года. Сокращение выпуска за семь месяцев 2021 года составило 4%. Макаронных изделий в июле произведено на 6,6% меньше, гречки на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство сахара в сравнении с июлем прошлого года увеличилось сразу на 30,1%. Но за семь месяцев 2021 года его произведено на 27,3% меньше, чем за январь - июль 2020 года.

Вместе с тем значительно увеличилось производство риса - в сравнении с июлем прошлого года в 46,8 раз.

Мороженой рыбы в июле произведено на 39,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако за семь месяцев 2021 года ее выпущено на 5,3% меньше, чем в январе-июле 2020 года. Производство филе рыбного мороженого увеличилось на 42,2% к июлю прошлого года, свежего или охлажденного рыбного филе - на 64,3%.

Небольшая прибавка есть по молоку - на 1,7% больше, чем в июле 2020 года. За семь месяцев 2021 года производство выросло на 0,3%. В сравнении с июлем прошлого года рост показывают сметана (на 5,6%), сыры (3,2%), творог (0,5%). Но снизилось производство сливочного масла (на 0,9%).

Производство мяса в июле выросло, но по результатам семи месяцев объемы производств оказались ниже прошлогодних. Снизилось производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных - на 2,0% к июлю прошлого года. За семь месяцев 2021 года производство снизилось на 0,2%. Также наблюдается сокращение производства свинины парной, остывшей или охлажденной (на 3,5% к июлю прошлого года) и охлажденного мяса птицы (на 3,5%). Зато на 15,6% увеличилось производство говядины и телятины.

Минеральной природной питьевой воды в июле этого года разлито больше на 8,9% к июлю прошлого года. Питьевой воды, в том числе газированной, выпущено на 9,4% больше.

Серьезно снизилось производство водки и коньяка. По данным Росалкогольрегулирования, производство коньяка сократилось по сравнению с июлем 2020 года на 14,2%, водки - на 11,3%. Снижение также наблюдается по пиву (7,2%) и вину (3,2%).