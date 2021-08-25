В России задержан находящийся 20 лет в розыске преступник из Беларуси

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с белорусскими коллегами и спецназа Росгвардии задержали уроженца Беларуси, совершившего особо тяжкие преступления более 20 лет назад.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в 1998 году этот человек в составе вооруженной группы совершил десять нападений на граждан. Четверо человек были убиты в Минске и Витебской области. При задержании в 1999 году он оказал вооруженное сопротивление правоохранительным органам и скрылся, после чего был объявлен в розыск.

Полицейские выяснили, что преступник переехал в Россию, поменял фамилию и проживает в Санкт-Петербурге. Его задержали и доставили в отдел полиции для проведения проверки, чтобы передать его белорусским коллегам.