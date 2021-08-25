В Вене началась встреча Лаврова и канцлера Австрии Курца

В Вене началась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и канцлера Австрии Себастьяна Курца. Переговоры проходят в ведомстве федерального канцлера.

Как передает ТАСС, политики обменялись рукопожатиями и сфотографировались на фоне национальных флагов. Далее встреча продолжилась в формате тет-а-тет в закрытом для прессы режиме. Ожидается, что позже Лавров и Курц уйдут на рабочий ужин.

Заявлений по итогам встречи для СМИ не предусмотрено.

Вена стала второй остановкой Лаврова в рамках его европейского турне. Ранее министр посетил Венгрию, а позже отправится в Италию. В рамках визита в Австрию глава российского МИД, помимо всего прочего, встретится с активом и участниками российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", с представителями австрийских деловых кругов, а также с проживающими в стране соотечественниками.