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В WhatsApp появится неожиданная функция

Текст:   Антон Благовещенский
25.08.2021,  
15:00
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики WhatsApp намерены дополнить приложение новой функцией - реакцией на сообщения.

Как пишет WABetaInfo, это "очень неожиданный шаг" - в последнее время разработчики WhatsApp добавляют в мессенджер множество новых функций, однако они не привносят ничего нового непосредственно в обмен сообщениями. С появлением реакций ситуация изменится.

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Отреагировать на сообщение уже можно, скажем, в iMessage от Apple. Долгий "тап" позволяет вызвать несколько реакций: лайк, сердечко, возглас "ха-ха" и так далее. Зачастую отреагировать, завершив беседу, проще и удобнее, чем отвечать.

О точных сроках появления реакций в WhatsApp информации пока нет.

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