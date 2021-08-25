В WhatsApp появится неожиданная функция

Разработчики WhatsApp намерены дополнить приложение новой функцией - реакцией на сообщения.

Как пишет WABetaInfo, это "очень неожиданный шаг" - в последнее время разработчики WhatsApp добавляют в мессенджер множество новых функций, однако они не привносят ничего нового непосредственно в обмен сообщениями. С появлением реакций ситуация изменится.

Отреагировать на сообщение уже можно, скажем, в iMessage от Apple. Долгий "тап" позволяет вызвать несколько реакций: лайк, сердечко, возглас "ха-ха" и так далее. Зачастую отреагировать, завершив беседу, проще и удобнее, чем отвечать.

О точных сроках появления реакций в WhatsApp информации пока нет.