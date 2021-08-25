Вертолеты Росгвардии тушат пожары в Нижегородской области и Мордовии

Для тушения пожара с воздуха задействованы вертолеты Ми-8 и самолет Ил-76 Росгвардии. В пресс-службе Россгвардии сообщили, что ведомственная авиация сбросила более 700 тонн воды.

Глава Сарова Алексей Сафонов рассказал, что благодаря быстрым и слаженным действиям военнослужащих Саровского соединения и авиации Росгвардии удалось локализовать крупные очаги пожара. На данный момент угрозы закрытому административно-территориальному образованию и Российскому федеральному ядерному центру нет.

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Для действий при осложнении обстановки в Саровской дивизии Приволжского округа войск национальной гвардии создан резерв. В случае угрозы огня населенным пунктам росгвардейцы окажут помощь при эвакуации населения из опасных районов и обеспечат охрану общественного порядка в пункте временного размещения. Всего в тушении пожара на территории Нижегородской области и в природном заповеднике в Темниковском районе Мордовии задействовано свыше 1100 человек и более 250 единиц техники. По состоянию на 25 августа общая площадь, пройденная огнем, составляет почти 6000 гектаров.