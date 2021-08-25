"ВКонтакте" выпустила конкурента Zoom

Социальная сеть "ВКонтакте" выпустила приложение "Звонки" для компьютеров с Windows, Mac и Linux для общения по видеосвязи. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Новое приложения позволяет объединять в одном звонке до 2048 участников вне зависимости от платформы. Участники могут демонстрировать экран в разрешении 4К, ставить фоны. Отдельно разработчики упомянули функцию шумоподавления, которая позволяет нейтрализовать посторонние шумы в фоне. Ранее эта технология была доступная только в мобильном приложении.

Собирать участников можно не только по ссылке, но и с помощью привычных исходящих и входящих вызовов. Пользователь может позвонить любому человеку из списка друзей или общих чатов - входящий звонок появится на экране компьютера или мобильного приложения, и приглашенный участник сможет подключиться к разговору.

Разработчики обещают, что в ближайшее время ограничение на число участников видеоконференции будет снято.