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25.08.2021 17:27
Рубрика: Общество

Владимир Мединский: Нам нужны люди с критическим мышлением

Текст: Елена Новоселова
Чем будет заниматься Межведомственная комиссия по историческому просвещению, рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Я вижу будущую деятельность Межведомственной комиссии не в обороне против клеветников России, отрицателей и хулителей памяти. Я вижу будущую деятельность комиссии в улучшении качества преподавания и популяризации истории на всех уровнях школ, в активной контрпропаганде, наступлении на невежество, в разоблачении технологии манипуляций историческими фактами, - сказал он, выступая на научно-практической конференции "Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны" в рамках форума "Армия-2021". - Это и есть историческое просвещение в широком смысле. История - не только наука о прошлом. Это также наука о настоящем и будущем. Какое будет наше будущее - во многом зависит от того, как мы относимся к изучению опыта прошлого, как оно нас мотивирует на движение вперед, какой опыт мы извлекаем из ошибок".

Фото: РИА Новости
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Помощник президента связал негативную реакцию части общества на новость о создании комиссии с желанием заменить мироощущение большинства россиян как народа-победителя на негативное восприятие собственной истории.

"Всегда говорю о необходимости разговаривать с обществом об истории не языком оценок и манипуляций, а только с опорой на факты и документы. Призываю не навязывать оценки, а отталкиваться от того, что называется коллективной народной памятью. Споры же и дискуссии о той или иной личности, событии были, есть и будут. Это нормально. Ненормально что-то вычеркивать из исторической памяти, впадать в бездумное восхваление или порицание, давать оценки, исходя из сегодняшних представлений о морали, праве, добре и зле", - подчеркнул Мединский.

По его мнению, ЕГЭ по истории должен стать обязательным, наряду с экзаменами по русскому языку и математике. Однако экзамен нуждается в существенной корректировке. Также, по мнению помощника президента, он не должен быть единственным способом проверки знаний при поступлении в гуманитарный вуз.

Владимир Мединский напомнил о трудных временах исторического школьного образования: "Пока мы все отмалчивались "в тряпочку", пока все 90-е экспериментировали с преподаванием в школе по сотне взаимоисключающих учебников истории, написанных под копирку на иностранные гранты, выросло целое поколение, воспитанное на сознательной лжи, на манипуляциях с фактами. Нам нужны не "оловянные солдатики" с уровнем знания своей френд-ленты в соцсетях, нам нужны люди, способные мыслить не в двоичной системе простых ответов да/нет и черное/белое, а люди с развитым критическим мышлением, способные отличить факт от его интерпретации, а знание - от мнения".

Помощник президента также отметил необходимость единой идеологии в преподавании истории. "Мы почему-то думаем, если у нас в курсе преподавания истории не будет нашей идеологии, не будет нашей научной концепции, как это было в советские годы, то преподавание истории в школе будет чистеньким, беленьким, объективным, деидеологизированным. Не будет. Жизнь показывает - если нет нашей идеологии и нашей концепции, будет чужая идеология и чужая научная концепция", - резюмировал помощник президента.

Общество История Общество Образование

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