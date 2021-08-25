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25.08.2021 12:34
Рубрика: В мире

Во Франции задержан афганский беженец по подозрению в связях с талибами

Текст: Юрий Когалов

Французские спецслужбы задержали в Париже афганца по подозрению в связях с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Как обращает внимание AFP, мужчину лишь несколько дней назад эвакуировали из Кабула. На борт самолета он смог попасть благодаря тому, что сотрудничал с французами.

Фото: скриншот cоцсети / youtube
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Как рассказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, уже тогда его подозревали в связях с талибами, поэтому по прибытии в Париж за ним установили наблюдение. Агенты Главного управления внутренней безопасности арестовали его после того, как тот на несколько минут покинул место, где должен был находиться. По словам главы МВД, опасения спецслужб вызывают еще четыре человека, за всеми ними также установлена слежка с помощью системы геолокации.

Министр также объяснил, зачем Франции понадобилось привозить к себе тех, кому он не доверяют. Как заявил Дарманен, арестованный афганец помог с эвакуацией французских граждан и других своих соотечественников, сотрудничавших с французами. Как отметил со своей стороны официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, подозреваемый "помог спасти жизни французов и афганцев, которые работали на Францию".

Возникает вопрос, как в Париже решились доверить ему жизни своих граждан, если изначально не доверяли ему. И почему он прошел проверку, ей подвергаются все афганцы на военной базе в ОАЭ, через которую из Афганистана вывозят людей во Францию.

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