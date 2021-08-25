Военные РФ вывезли из Афганистана 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины

В среду утром Минобороны России сообщило, что по поручению президента России глава военного ведомства Сергей Шойгу организовал эвакуацию из Афганистана граждан нашей страны, государств ОДКБ и Украины. Самолеты военно-транспортной авиации вывезут около 500 человек. Помимо россиян, это белорусы, киргизы, таджики, узбеки и украинцы.

В минобороны уточнили, что по указанию Шойгу для осуществления эвакуации создали авиагруппировку из четырех военных транспортников, которые оперативно сосредоточили на аэродроме в Ульяновске. По не подтвержденным в минобороны данным, в Афганистан направили три армейских Ил-76 и один Ил-62.

"На каждом российском самолете ВТА для оказания в ходе полета медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", - проинформировали в военном ведомстве.

Cообщалось также, что на всех военных бортах для эвакуируемых из Афганистана людей создали достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Около 16 часов по московскому времени из минобороны пришло известие: четыре российских военных самолета вылетели из аэродрома города Кабул в Россию с гражданами РФ, государств ОДКБ, Узбекистана и Украины на борту. К моменту подписания номера в свет информации о посадке транспортников на территории Российской Федерации еще не было.

В среду же журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о длительности операции, которую наши военные организовали в Афганистане. "Что касается сроков выполнения этой эвакуационной операции со стороны минобороны, следите за сообщениями этого ведомства", - посоветовал тот. По словам Пескова, безопасность россиян в Афганистане остается "безусловным приоритетом, и для ее обеспечения будет делаться то, что необходимо".

Что касается граждан других стран, в частности, афганцев - выпускников российских военных вузов, которые в открытом письме попросили вывезти их и их семьи из страны, пресс-секретарь Кремля ответил так: "Мы фиксируем все эти обращения. Эта информация у нас анализируется. Большего мне сейчас сказать нечего".

Песков признал, что ситуация непростая, и вряд ли ее можно обсуждать "в мегафонном формате".

Не сформулирована пока и позиция Москвы в отношении учащихся в российских вузах студентов из Афганистана. Они, как и военные, записали обращение с аналогичной просьбой.

Между тем накануне Сергей Шойгу перечислил угрозы, которые возникли для России в связи с событиями в Афганистане. "Первая реальная угроза в том, что талибам (члены запрещенной в РФ организации. - Прим. "РГ") досталось огромное количество оружия. Это сотни стволов, это сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты. Одних только систем ПЗРК больше сотни. И никто это не контролирует", - сказал министр обороны, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Одной из ключевых проблем, исходящих из этой страны, он назвал наркотрафик. Производство наркотиков за годы присутствия в стране американских военных ничего не поменяло. "93 процента мирового героина - это афганский героин. Это, конечно, представляет для нас угрозу, - заявил Шойгу. - Мы ждали, что что-то изменится, что они установят какой-то контроль за этим. Но плантации увеличились в сто раз. Это, конечно, нас беспокоит".