Военные самолеты РФ с гражданами стран-ОДКБ вылетели из Кабула в Россию

В Минобороны РФ сообщили, что четыре российских военных самолета вылетели из Кабула в Россию с гражданами государств-членов ОДКБ.

Напомним, что утром в среду, 25 августа военное ведомство проинформировало, что по поручению президента России глава военного ведомства Сергей Шойгу организовал эвакуацию из Афганистана граждан нашей страны, государств ОДКБ и Украины. Самолеты военно-транспортной авиации вывезут около 500 человек. Помимо россиян, это белорусы, киргизы, таджики, узбеки и украинцы.

В минобороны уточнили, что по указанию Шойгу для осуществления эвакуации создали авиагруппировку из четырех военных транспортников, которые оперативно сосредоточили на аэродроме в Ульяновске. По не подтвержденным в минобороны данным, в Афганистан направили три армейских Ил-76 и один Ил-62.

"На каждом российском самолете ВТА для оказания в ходе полета медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", - проинформировали в военном ведомстве. Там отметили , что на всех военных бортах для эвакуируемых создали достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.