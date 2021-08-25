ВОЗ: Предстоящие месяцы очень важны для подготовки к будущим пандемиям

Следующие три месяца имеют исключительно важное значение для выработки мер по подготовке и реагированию на будущие пандемии. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Он напомнил, что в сентябре начинается сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в октябре состоится саммит Группы двадцати (G20), а в ноябре - специальная сессия ВОЗ.

"Структуры, которые будут заниматься подготовкой и реагированием на пандемии будущего, должны быть основаны на принципе участия в этой работе всех стран, а также партнеров, занимающихся окружающей средой и здоровьем животных", - цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Ранее Гебрейесус напомнил, что число новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов в мире на минувшей неделе стабилизировалось после почти двух месяцев роста.