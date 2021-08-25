Возраст осужденных, которым можно заменять колонию работами, увеличат

Приравнять возраст, при котором можно назначать осужденным наказание в виде принудительных работ, к трудоспособному возрасту (до выхода на пенсию) предлагают депутаты Госдумы. Как сообщил в среду глава Комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Поскольку сегодня, по его словам, принудительные работы, которые применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые, могут назначаться только мужчинам до 60 лет, а женщинам - до 55 лет.

По его словам, идея пришла во время рабочей поездки в казанскую колонию строгого режима: тогда один из заключенных заявил, что многие "постояльцы" лишены права на альтернативу сроку в виде принудительных работ.

"Многие осужденные полагают несправедливым сохранение имеющегося возрастного ограничения для назначения принудительных работ после повышения пенсионного возраста", - говорится в пояснительной записке.

Авторы напоминают, что с 2019 года постепенно повышается возраст выхода на страховую пенсию по старости. К 2023 году для мужчин - до 65 лет, для женщин - до 60 лет. Законопроектом предлагается внести изменения в УК РФ, предусматривающие, что принудительные работы не назначаются женщинам, достигшим возраста 60 лет, и мужчинам, достигшим возраста 65, с учетом положений закона "О страховых пенсиях", то есть переходного периода. "Принятие законопроекта позволит расширить число оступившихся граждан, которым могут быть назначены принудительные работы", - убеждены разработчики законопроекта.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ принудительные работы назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет. Из зарплаты осужденных в доход государства удерживается от 5 до 20 процентов их заработка. Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, инвалидам первой или второй групп, беременным, женщинам с детьми до трех лет, военнослужащим, женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет.

Осужденным к принудительным работам запрещено покидать исправительный центр в ночное и нерабочее время, в выходные и праздники без разрешения администрации. Для решения неотложных вопросов им могут разрешить краткосрочный выезд за пределы центра на срок до пяти суток. За уклонение от работ осужденному грозит замена наказания лишением свободы.

В декабре прошлого года в Зеленограде открылся первый исправительный центр, предназначенный для проживания осужденных к принудительным работам московскими судами. Ранее "приговоренных к труду" отправляли в другие регионы, в частности, в Тверскую область.

"Первый участок, функционирующий в режиме исправительного центра, открыт на территории колонии-поселения N 2 в Зеленограде. Он изолирован от других осужденных и рассчитан пока на размещение 21 человека", - сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.

За уклонение от принудительных работ осужденному грозит замена наказания лишением свободы

Отмечалось, что в центре уже содержатся первые осужденные, которые трудоустроены в местной управляющей компании в качестве дворников.