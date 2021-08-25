Всемирный банк приостановил финансовую помощь Афганистану

Всемирный банк (ВБ) приостановил финансовую помощь Афганистану после того, как движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило власть в стране. В ВБ выразили обеспокоенность по поводу того, как произошедшее повлияет "на перспективы развития страны, особенно для женщин".

"Мы приостановили выплаты в ходе наших операций в Афганистане и внимательно следим и оцениваем ситуацию в соответствии с нашей внутренней политикой и процедурами", - цитирует представителя ВБ BBC.

Банк также заявил, что намерен продолжить консультации по ситуации в Афганистане с международным сообществом и партнерами, а также искать способы оставаться вовлеченными и сохранить "с трудом завоеванные достижения в области развития".