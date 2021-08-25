Вышел трейлер сериала "Контакт" - режиссерского дебюта Евгения Стычкина

Режиссёрским дебютом Евгения Стычкина стал сериал "Контакт", выход которого состоится на сервисе Premier. Дата пока не указана.

В центре внимания сериала - "бумеры против зумеров", драма взаимоотношений отца-одиночки и дочери-подростка. Строгий родитель, работающий опером, пытается добавить отроковицу в "Друзья" в соцсети, но это оказывается не так просто. Так что ему приходится обратиться за помощью к её ровеснику.

В ролях: Павел Майков, Ирина Паутова, Равшана Куркова, Карина Александрова, Алексей Лукин, Максим Виторган, Алексей Агранович, Вильма Кутавичюте, Роман Маякин и другие.