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Вышел трейлер сериала "Контакт" - режиссерского дебюта Евгения Стычкина

Новости
    25.08.2021, 13:06
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссёрским дебютом Евгения Стычкина стал сериал "Контакт", выход которого состоится на сервисе Premier. Дата пока не указана.

Фото: kinopoisk.ru
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В центре внимания сериала - "бумеры против зумеров", драма взаимоотношений отца-одиночки и дочери-подростка. Строгий родитель, работающий опером, пытается добавить отроковицу в "Друзья" в соцсети, но это оказывается не так просто. Так что ему приходится обратиться за помощью к её ровеснику.

В ролях: Павел Майков, Ирина Паутова, Равшана Куркова, Карина Александрова, Алексей Лукин, Максим Виторган, Алексей Агранович, Вильма Кутавичюте, Роман Маякин и другие.

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