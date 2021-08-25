Зачем Лукашенко разводит арбузы на приусадебном участке

О своей тяге к родной земле, включая и личное приусадебное хозяйство, белорусский президент всегда рассказывает с особым настроением, отмечают обозреватели. Упомянул о своих аграрных успехах Александр Лукашенко и во время своей поездки в среду на север Минской области - в Логойский район, пояснив, что не просто выращивает те или иные культуры, а экспериментирует, проверяя наработки белорусских ученых.

Вот и плантации арбузов появились, судя по всему, у главы государства исключительно из желания доказать, как в песне у Кобзона, что и "на Марсе будут яблони цвести". Словом, утверждает профессиональный агроном, "арбузы - это не потому, что пиар какой-то. Это эксперименты". Начинал когда-то президент с выращивания голландского сорта, а буквально накануне он с помощниками собирал уже пять разных сортов.

Как истинный дегустатор, Лукашенко отведал по кусочку от каждого сорта и определил два лучших. Белорусский арбуз, на его вкус, уже неплохой. "Он ничем не отличается от того, что из Таджикистана мне Эмомали Шарипович Рахмон прислал. И специалисты говорят, что это даже полезнее для нас", - с гордостью подчеркнул глава государства.

Точно такой же - исследовательский - подход у президента и в отношении других культур, например новых сортов картофеля. "Собираю урожай и смотрю на результат. Картофель, который наши ученые делают, - семена (суперэлиту я высеваю) - он даже по вкусу другой. Во-первых, он чистый - в первый раз высевается, по технологии правильно возделывается", - оценил корнеплод Лукашенко, пояснив, что таким образом он наблюдает, что ученые передают аграриям.

Словом, все в его личном хозяйстве самое лучшее, включая "самое чистое молоко" от тринадцати коров. "То есть я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей - это вопрос номер один", - утверждает белорусский лидер.

Кстати, во время посещения в среду хозяйств в связи с юбилеем отечественного комбайностроения, Лукашенко по традиции не смог обойти стороной и негативные моменты, отметив, в частности, бесхозяйственное отношение к технике и урожаю во время уборочной страды. "Мы умеем все делать, но эта безалаберность, недисциплинированность, неисполнительность - это катастрофа. С этим надо заканчивать", - в сердцах добавил главный агроном страны.