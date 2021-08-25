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25.08.2021 21:03
Рубрика: Власть

Захарова: Консульства РФ в США продолжают выдавать визы в полном объеме

Текст: Диана Ковалева
Консульские учреждения РФ в США продолжают в полном объеме выдавать визы, несмотря на препятствия, чинимые американскими властями. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ.

"Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на Родину, продолжают тем не менее визовое оформление в полном объеме. Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы", - рассказала Захарова.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Она также выразила сожаление, что США в свою очередь практически перестали выдавать визы в России, ссылаясь на кадровый дефицит и "переводя стрелки" на Москву, запретившую нанимать в качестве помощников консульских работников местных жителей.

"Вопрос: где это пресловутое американское "открытое общество" и почему оно теперь настолько закрыто для россиян вашингтонским "визовым частоколом"?" - резюмировала дипломат.

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