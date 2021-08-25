Новости

С набережной Петербурга убрали корабль со стриптизершами 20:31
Ушел из жизни заслуженный артист России Лаврентий Сорокин 20:22
На Украине на еврейском кладбище устроили велопарк 20:18
В Болгарии подполковника НСО будут судить за заказное убийство 20:16
Захарова прокомментировала невыдачу визы США чемпионке Ласицкене 20:06
Товарооборот между ДФО и Таиландом составил $36,8 млн с начала года 19:57
Росстат зафиксировал подорожание бензина за неделю в рознице на 15 копеек 19:01
Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах 18:58
В Тюмени задержанный за убийство девочки признался в преступлении 18:53
В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в мире 18:52
Президенты России и Кубы обсудили совместные проекты 18:45
Иван Краско попал в реанимацию с инсультом 18:40
В Дагестане нашли тело унесенного селевым потоком туриста 18:32
Россиянка пострадала в аварии с автобусом Кишинев-Москва в Киеве 18:18
Кузнецова предложила создать реестр информационных ресурсов для детей 18:17
Путину пожаловались на учительницу из "Наша Раша" 17:56
Путин снова предложил сделать конкурс для учителей как "Форт Боярд" 17:49
Рядом с М-4 в Воронежской области обнаружили два кургана 17:40
Бейл подписал трехлетний контракт с "Крыльями Советов" 17:28
Что представит Приморский край на "Улице Дальнего Востока" 17:15
Путин назвал хорошей идею ежедневно поднимать флаг России в школах 17:14
Кравцов: Проблема детских садов решена, 95% детей обеспечены местами 17:12
Кравцов: Темпы капитального ремонта школ ускорены вдвое 17:12
Болгария продлевает чрезвычайные меры на три месяца 17:08
Советники директоров школ по воспитанию получат надбавку в 15 тысяч рублей 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 20:06
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала невыдачу визы США чемпионке Ласицкене

Текст: Диана Ковалева

Тот факт, что посольство США не выдало визу российской олимпийской чемпионке Марии Ласицкене, из-за чего она пропустила соревнования "Бриллиантовой лиги" в Соединенных Штатах, является нетерпимым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: JONATHAN FERREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В отсутствие Ласицкене состязания в Юджине были жалкими

"Возникают нетерпимые ситуации, когда, к примеру, российская олимпийская чемпионка Мария Ласицкене из-за невозможности получить визу оказалась вынуждена пропустить соревнования "Бриллиантовой лиги" в США", - говорится в комментарии дипломата.

На Смоленской площади в целом сожалеют, что американское посольство в России практически полностью прекратило выдавать визы российским гражданам, ссылаясь на "нехватку персонала", заявили в ведомстве.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Самолеты Минобороны доставили в Таджикистан и Киргизию эвакуированных из Кабула
Анализ ДНК задержанного в Тюмени совпал со следами с места убийства девочки
Новый учебный год в школах страны начнется очно
Лавров: Состояние отношений России и ЕС плачевно
Россиян с двойным гражданством могут допустить к госслужбе
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных