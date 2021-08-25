Захарова прокомментировала невыдачу визы США чемпионке Ласицкене

Тот факт, что посольство США не выдало визу российской олимпийской чемпионке Марии Ласицкене, из-за чего она пропустила соревнования "Бриллиантовой лиги" в Соединенных Штатах, является нетерпимым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Возникают нетерпимые ситуации, когда, к примеру, российская олимпийская чемпионка Мария Ласицкене из-за невозможности получить визу оказалась вынуждена пропустить соревнования "Бриллиантовой лиги" в США", - говорится в комментарии дипломата.

На Смоленской площади в целом сожалеют, что американское посольство в России практически полностью прекратило выдавать визы российским гражданам, ссылаясь на "нехватку персонала", заявили в ведомстве.