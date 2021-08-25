Закачка газа в подземные хранилища Европы идет опережающими темпами по отношению к средним многолетним значениям после того, как "Газпром" начал активные инъекции в европейские резервуары, пишет "Интерфакс".

Как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, в газовые сутки 24 августа не было зафиксировано отбора газа из хранилищ, которые "Газпром" использует в Западной Европе (в Австрии, Германии, Нидерландах). А объем закачки стал максимальным за месяц.

Ранее стало известно, что "Газпром" начал наполнять хранилища в Европе, восстановив прежние объемы прокачки, которые были до аварии на заводе в Новом Уренгое. Прокачка по газопроводу Ямал - Европа сейчас увеличена вдвое, до 64 млн кубометров в сутки, а через неделю ее объемы могут вырасти до 77 млн кубометров в сутки. Это связано с тем, что "Газпром" отказался от бронирования дополнительных мощностей через Украину на сентябрь и планирует снизить прокачку через нее на 14 млн кубометров в сутки.