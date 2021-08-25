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25.08.2021 15:01
Рубрика: Власть

Закон запретил звуковую рекламу из динамиков на улицах

Текст: Владислав Куликов
Вступил в силу закон, ограничивающий звуковую рекламу на улицах. Отныне нельзя включать рекламу на техническом оборудовании, установленном на домах - стенах, крышах и конструктивных элементах зданий.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

"В первую очередь законопроект касается жителей домов, вблизи которых расположены торговые центры, рынки, торговые площадки, которые выносят звуковую аппаратуру, колонки, мегафоны, машины со звуковой аппаратурой и с утра до вечера практически в режиме нон-стоп "гоняют" аудиоролики", - рассказал в свое время председатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Надо ли говорить, что такая форма рекламы явно доставляет дискомфорт окружающим. Нужны железные нервы, чтобы целый день слушать в динамике одно и то же.

Впрочем, в иных особо монотонных случаях даже железных нервов может не хватить.

Инициатором принятых поправок выступила Дума Астраханской области. Но законопроект - теперь уже закон - нашел поддержку по всей стране. Шумят рекламщики у нас повсюду. Особенно проблема обострилась в период пандемии. Многие граждане перешли на удаленку и вдруг обнаружили, что днем улицы вокруг их домов не такие уж тихие. Поэтому закон, как говорили раньше, принят по многочисленным просьбам трудящихся. В данном случае это не преувеличение.

Принятые нормы касаются только самостоятельно работающей аппаратуры. Человек с мегафоном в руке формально под предлагаемые нормы не попадет. Многие скажут: увы. Но тем не менее так решено.

Фото: iStock
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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что закон о рекламе запрещает распространение звуковых объявлений с использованием транспортных средств. При этом прямого запрета на звуковую рекламу товаров и услуг на улицах в законе до сих пор не было.

"На звуковую рекламу распространяются санитарные нормы по уровню шума. Например, нельзя ходить с мегафоном ночью по улице и рекламировать товар. Однако в большинстве случаев звуковая реклама остается в пределах санитарных норм, а значит, с формальной точки зрения предъявить какие-то претензии к ней невозможно", - рассказал Владимир Груздев.

Проблема динамиков на крышах магазинов не в том, что они слишком громко звучат. Их вина - в назойливости и бесконечном повторении одного и того же. "Непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня, по сведениям жителей, негативно влияет на их жизнедеятельность", рассказывали разработчики проекта.

Как рассказал ТАСС глава муниципального округа Тверской в Москве Яков Якубович, огромное количество жителей города страдают из-за избыточного шума, в том числе из-за звукоусиливающей аппаратуры, из которой доносится монотонная реклама.

"Ко мне массово поступают жалобы на это. При этом надо понимать, что добросовестные предприниматели понимают это и стараются избегать навязчивой рекламы, используя другие каналы коммуникации с потребителем. Например, SMM-рекламу. А злоупотребляли правом на размещение надоедливой рекламы как раз недобросовестные предприниматели", - сказал он.

Власть Право Административное право Экономика Товары и цены

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