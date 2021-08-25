Зарплаты россиян за пять месяцев достигли докризисного уровня

Заработные платы в России по итогам пяти месяцев 2021 года достигли докризисного уровня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В материалах отмечается, что ситуация на рынке труда продолжает сохранять позитивные тенденции, уровень безработицы по итогам июня по методологии Международной организации труда снизился до 4,8%.

Отмечается, что в то же время ситуация по регионам и отраслям остается неоднородной.

По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,9%.