ABBA выпустит пять новых песен после почти сорокалетнего перерыва

После 39-летнего перерыва легендарная ABBA представит 5 новых песен. Об этом пишет The Mirror.

По информации издания, квартет из Швеции презентует свежие треки в следующую пятницу, 3 сентября. Кроме того, запланировано проведение шоу Abba Voyage, у мероприятия уже есть свой специальный сайт, на котором можно зарегистрироваться для получения обновлений.

Выступление музыкального коллектива должно состояться в Лондоне, частью представления будут "голограммы", изображающие молодые версии артистов, которых назвали ABBA-тарами.

О воссоединении знаменитого ВИА говорилось еще в 2019 году, но позже все планы были разрушены глобальной пандемией.