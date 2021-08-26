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ABBA выпустит пять новых песен после почти сорокалетнего перерыва

Новости
    26.08.2021, 15:59
Текст:   Богдан Бобров

После 39-летнего перерыва легендарная ABBA представит 5 новых песен. Об этом пишет The Mirror.

Фото: twitter.com/ outdoorshuman
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По информации издания, квартет из Швеции презентует свежие треки в следующую пятницу, 3 сентября. Кроме того, запланировано проведение шоу Abba Voyage, у мероприятия уже есть свой специальный сайт, на котором можно зарегистрироваться для получения обновлений.

Выступление музыкального коллектива должно состояться в Лондоне, частью представления будут "голограммы", изображающие молодые версии артистов, которых назвали ABBA-тарами.

О воссоединении знаменитого ВИА говорилось еще в 2019 году, но позже все планы были разрушены глобальной пандемией.

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