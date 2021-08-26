Абрамченко назвала стоимость рекультивации свалки

Стоимость правильной рекультивации 1 га полигона для размещения твердых коммунальных отходов составляет 20 млн рублей. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Омскую область.

"Мы подготовили типовые технологические решения для рекультивации свалок и полигонов, благодаря созданию такой библиотеки решений стоимость рекультивации снизится в среднем на 3-5 млн рублей за гектар, - сказала Виктория Абрамченко. - Есть стандарт технологических решений, которые нужно принимать для того, чтобы полигон был правильно рекультивирован - с фильтратом, отвердением свалочных газов. По оценкам аналитиков, стоимость правильной рекультивации 1 га полигона - около 20 миллионов рублей".

В 2023 году будут полностью рекультивирована 191 свалка в границах городов, добавила вице премьер. Эти работы выполнят в рамках федерального проекта "Чистая страна". Вместо свалочного тела останется "зеленый холм" и благоустроенная территория.

"Важно, чтобы все объекты - накопления, сортировки, утилизации мусора - не приводили к негативным последствиям загрязнения воздуха, - заключила Виктория Абрамченко. - Это главный приоритет, с его учетом все решения будут приниматься".