Семь августовских дней в городе Кинешме Ивановской области России царствовала Мельпомена. Местный драматический театр встречал участников III Международного фестиваля камерных театральных форм "Островский-FEST". В течение недели творческие коллективы из Белоруссии, Армении, Украины, Ирана, Киргизии, России показали 17 спектаклей, которые посмотрели более трех тысяч зрителей.

Киргизию на фестивале представляла актриса Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова Ирина Суркова, которая показала свой моноспектакль "Есть музыка над нами", поставленный по стихам Осипа Мандельштама.

- Я очень люблю этого поэта и посчитала, что именно его стихи и должны были лечь в основу моей работы, - рассказала корреспонденту "РГ" Ирина Суркова. - Я уже представляла ее на некоторых фестивалях и получила высокую оценку. Мне было приятно, что и зрители Кинешмы сердечно приняли постановку. Некоторые даже плакали. После представления ко мне подходили люди и расспрашивали о Киргизии, о нашем театре. Должна сказать, что фестиваль - прекрасная возможность не только себя показать, но и познакомиться с творчеством зарубежных коллег.

По словам актрисы, она начала работать над моноспектаклем около полугода назад. Несколько раз обстоятельства складывались так, что репетиции приходилось откладывать, но все же ей удалось завершить начатое. И судя по тому, как ее творчество приняли зрители и жюри, она трудилась не зря.

Открыл фестиваль и задал четкий стремительный ритм, который не замедлялся ни на минуту, танцевальный флешмоб. Затем - спектакли, концерты, пресс-конференции, творческие встречи, экскурсии, обсуждения увиденного, неформальное общение гостей и участников, прогулки по Кинешме и поездки в гости в дом-музей Александра Николаевича Островского в Щелыково, бури эмоций и... аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты, неизменно звучавшие в финале каждого спектакля.

В этом году театральные работы оценивало исключительно мужское жюри. В его состав вошли известные российские и зарубежные театральные деятели: режиссер, актер, театральный критик, магистр актерских искусств Университета Кенхи из Южной Кореи Донг Хи Чан, руководитель театроведческого курса Российского института театрального искусства (ГИТИС) Александр Вислов, известный критик Нияз Игламов и знаменитый российский режиссер Вячеслав Терещенко.

Они единогласно поставили работе Ирине высшие баллы в номинации "Рождение музыки из духа поэзии: за глубокое проникновение в художественный мир поэта".

Кстати сказать, на фестивале актеров ждала приятная неожиданность. Помимо профессионального жюри игру артистов впервые оценивали зрители, отдавшие свои голоса полюбившимся актерам. Обладательницами приза зрительских симпатий стали актриса Кинешемского драматического театра имени Островского Наталья Рыбакова, сыгравшая в спектакле "Попытка ревности", и Ментору Зимберай из Приштины (Косово) за работу в спектакле "Сны Гамлета" по пьесе Нины Мазур.

Справка "РГ"



Впервые фестиваль "Островский-FEST" с участием театров из семи стран прошел в Кинешме в августе 2019 года. В прошлом году на него из-за пандемии не смогли приехать приглашенные артисты из Ирана, Израиля и Казахстана. Российские и белорусские театральные труппы приезжали в Кинешму, но спектакли прошли при пустых залах и транслировались онлайн.