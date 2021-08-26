Александр Румянцев: В центре модернизированной системы здравоохранения должны стоять врач и пациент

Модернизация первичного звена здравоохранения и запуск специальной программы реабилитации повысят качество оказания медицинской помощи в стране. Такое мнение высказал академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев, комментируя выступления президента РФ Владимира Путина.

"При модернизации первичного звена здравоохранения надо учитывать не только число участковых и фельдшерско-акушерских пунктов, но не забывать о врачах "с земли". Программа строительства и реконструкции объектов не должна заслонять от нас главное действующее лицо системы здравоохранения - медицинского работника, который делает все, что в его силах, для пациента".

По мнению академика РАН, доступность и качество медицинской помощи значительно возрастет, если работа врачей будет достойно оплачиваться, а условия труда будут соответствовать современным стандартам. Высококвалифицированные врачи, получающие за свою работу соразмерное вознаграждение, должны стать ядром обновленного первичного звена здравоохранения, уверен Александр Румянцев.

Основатель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева напомнил, что неотъемлемой частью врачебной профессии, наряду с профилактикой и лечением, является реабилитация граждан. Только подходя к здоровью человека комплексно, мы можем добиться заметного улучшения качества жизни, подчеркнул Александр Румянцев.

В своем выступлении на съезде партии "Единая Россия" президент Владимир Путин призвал обеспечить рост качества медицинской помощи, который станет возможным благодаря модернизации первичного звена здравоохранения. "Удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи будет служить главной оценкой эффективности региональных программ модернизации здравоохранения", - заявил глава государства.

Владимир Путин также напомнил о запуске специальной программы по развитию системы медицинской реабилитации, на реализацию которой будет направлено 100 миллиардов рублей, из них 60 миллиардов - в ближайшие три года.