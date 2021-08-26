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26.08.2021 22:00
Рубрика: В мире

Американская ЧВК предлагает эвакуацию из Кабула за 6,5 тысячи долларов

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8546)
Движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило, что из-за массового отъезда афганцев страна теряет ценные и образованные кадры, которые могут принести пользу родине. Чтобы сократить число уезжающих, на трассах, ведущих в международный аэропорт Кабула, откуда другие страны осуществляют эвакуацию своих граждан и афганских беженцев, талибы установили контрольно-пропускные пункты.
"Ворота закрыты", - предупреждают контролирующие аэропорт Кабула американские солдаты, призывая желающих уехать из Афганистана разойтись. Фото: AP "Ворота закрыты", - предупреждают контролирующие аэропорт Кабула американские солдаты, призывая желающих уехать из Афганистана разойтись. Фото: AP
"Ворота закрыты", - предупреждают контролирующие аэропорт Кабула американские солдаты, призывая желающих уехать из Афганистана разойтись. Фото: AP

Между тем США, по информации телеканала CNN, намерены завершить эвакуацию своих граждан из Афганистана в ближайшие 1-2 дня. Американцы призвали разойтись тех людей, которые продолжают находиться у аэропорта в надежде покинуть страну, настаивая, что обстановка вокруг него сложная, пробираться туда опасно. Вместо этого американские военные забирают эвакуируемых в специальных точках сбора в городе и сами привозят в аэропорт.

Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Посол РФ: Все желающие россияне покинули Афганистан

Спрос рождает предложение, и скандально известная американская ЧВК Blackwater, по информации The Wall Street Journal, уже заявила, что предоставляет услуги по эвакуации из Кабула на чартерном самолете за 6,5 тысячи долларов с человека. Есть ли у компании реальные возможности обеспечить вывоз желающих и куда их могут отвезти, неизвестно. Но в Белом доме эту идею резко раскритиковали.

Другие страны тоже стремительно сворачивают эвакуацию. Так, Франция прекращает вывоз людей с 27 августа, Бельгия, Венгрия, Дания и Польша уже его завершили.

При этом сами талибы поставили США и их союзникам дедлайн до 31 августа. Британское правительство также призвало тех, кто хочет покинуть Афганистан, не пытаться сделать это через аэропорт Кабула. Министр вооруженных сил Соединенного Королевства Джеймс Хэппи пояснил это неким "очень достоверным сообщением" об угрозе теракта, не уточнив, откуда исходят такие риски.

Между тем все россияне, которые хотели покинуть Афганистан, сделали это на самолетах Ил-76 Минобороны РФ, организовавшего вывозные рейсы. Как отметил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов, "очень хорошее взаимодействие с талибами состоялось по организации вывоза граждан РФ".
Родившуюся на борту ВВС США афганскую девочку назвали в честь самолета

Чтобы не пробираться сквозь толпу в частично охраняемом военными США аэропорту Кабула, где периодически происходят перестрелки, российские дипломаты собрали всех на территории дипмиссии. "Наше посольство превратили в подобие такого таможенного терминала и паспортного контроля, собрали российских граждан у себя здесь", - отметил Жирнов.

Судя по разным сообщениям, в районе Панджшерского ущелья, где закрепились силы противников "Талибана" под руководством Ахмада Шаха Масуда-младшего и бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, боевые действия в этом районе перемежаются переговорами.

Как отмечает профессор факультета международных отношений СПбГУ Александр Князев, Масуд настаивает на правительстве, в котором будут полноценно представлены все этнические группы страны, включая узбеков, хазарейцев и туркмен.

"Талибан" пытается склонить Масуда к сделке и заручиться его лояльностью, в обмен рассматривая возможность предоставления ему поста в правительстве.

Между тем

В четверг у аэропорта Кабула прогремел взрыв. По данным агентства Reuters, погибли не менее 13 человек, еще несколько десятков пострадали. По данным газеты The Wall Street Journal, среди пострадавших - американские военные. На момент подписания номера в печать о причинах взрыва не сообщалось.

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